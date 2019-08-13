Нальчик, , 09:49 — REGNUM

На склоне Эльбруса при восхождении сорвался российский альпинист, к нему на помощь отправились сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ, сообщил 13 августа заместитель начальника отряда Альберт Хаджиев.

«На склоне Эльбруса сорвался альпинист из России, предположительно, у пострадавшего перелом позвоночника», — цитирует ТАСС Хаджиева.

По его словам, альпиниста планируется спустить на вертолете. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Кабардино-Балкарии произошел несчастный случай с участником сборов Московской школы альпинизма. При тренировочном восхождении мужчина сорвался в ущелье Адыл-Су с высоты свыше 3300 метров. При падении альпинист получил травму головы, мужчина был госпитализирован.

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