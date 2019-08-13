Сидней, Австралия, , 10:03 — REGNUM

Женщина, получившая серьезное ранение в центре Сиднея в результате немотивированного нападения на нее мужчины, доставлена в больницу. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на сообщение полиции.

По данным сотрудников ведомства, мужчина также пытался совершить нападение на других людей в центре делового района в крупнейшем городе Австралии утром 13-го август.

«У нас есть женщина с … ранением в спину, которой в настоящее время оказывается медицинская помощь по пути в больницу Сиднея», — сказал журналистам старший офицер полиции Гэвин Вуд, добавив, что полученная травма не опасна для жизни.

Стражи порядка, прибывшие на место ЧП, задержали подозреваемого.

Район оцеплен.