Красноярск, , 09:42 — REGNUM

Изменения в законодательстве, произошедшие с принятием в 2006 году нового Лесного кодекса, самым пагубным образом сказались на лесоохране и противопожарной безопасности. Как пишут «Известия» со ссылкой на экспертов лесной отрасли, дело в том, что пользование лесами и уход за ними передавали тем, кто арендует территорию, а лесничих, как и их полномочия, сократили.

«Площадь лесных участков, переданных в аренду к 2016 году, достигла только 241,8 млн га. Это около 27,5% от общей площади лесов. Остальные территории, сетуют специалисты, остались фактически бесхозными», — отмечается в статье.

Как пояснил директор института лесных технологий СибГУ им. М. Ф. Решетнева Сергей Верховец, у нынешних коммерсантов нет желания заниматься должным ведением лесохозяйствования с учетом дальнейшей перспективы, и их не интересует защита лесов, их приумножение и сохранение. По словам эксперта, ярче всего проблемы становятся видны на фоне лесных пожаров.

«Раньше лесхозы обязаны были тушить их сами. Если это не сделал арендатор, то у самих лесничеств были пожарно-химические станции везде, были силы пожаротушения. Два-три патрульных лесника с помощью первичных средств пожаротушения могли как минимум остановить огонь до прибытия пожарной команды. Сейчас, как правило, у лесничих нет ни техники, ни тем более людей для этого», — подчеркнул директор института лесных технологий СибГУ им. М. Ф. Решетнева Сергей Верховец.

Напомним, лесные пожары в Сибирь пришли весной 2019 года вместе с резким потеплением и непотушенными палами. Ситуацию усугубила законодательная норма, в соответствии с которой возгорания, возникшие в труднодоступных местах и вдали от населённых пунктов, можно не тушить в силу экономической нецелесообразности.

Это привело к тому, что на сегодня, 13 августа, в России полыхает 300 лесных пожаров-отказников площадью почти 2 800 000 га, а жители близлежащих территорий задыхаются от смога и гари.

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