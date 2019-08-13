Великий Новгород, , 09:27 — REGNUM

В новгородском филиале «Россети Северо-Запад» с 8:00 сегодняшнего дня, 13 августа, введён режим повышенной готовности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе энергокомпании, контроль над работой электросетей усилен в связи с полученным прогнозом об ухудшении погодных условий на территории Новгородской области.

А. Саврасова. Перед грозой. 1880

По прогнозу синоптиков, днём местами по региону ожидаются сильные дожди и грозы, что может привести к нарушениям в работе электрооборудования и перебоям в электроснабжении.

Читайте также: В Новгородской области восстанавливают электроснабжение после шторма

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о новом циклоне, надвигающемся на Новгородскую область, сообщили в ГУ МЧС РФ по Новгородской области. Сильные дожди ожидаются в южных и юго-восточных районах области — тех же территориях, что ещё не оправились от последствий ливней, прошедших 9 августа. В Марёвском и Демянском районах региона объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый циклон угрожает пострадавшим от ливней районам Новгородской области