Новороссийск, Краснодарский край, 13 августа 2019, 09:24 — REGNUM
Геленджик, Новороссийск, а также Крымск Краснодарского края остались без воды в результате крупной аварии на Троицком групповом водопроводе, произошедшей вечером 12 августа. Об этом сообщил МУП «Водоканал» Новороссийска.
По информации «Водоканала», в городе Новороссийске подача воды отключена полностью, кроме прибрежной зоны Шесхарис, Балка, Стандарт, проспект Ленина, улицы Суворовская, Набережная — до Алексино. В зоне отключения также Геленджик и Крымск.
Аварийные работы обещают завершить до 18:00 13 августа. До этого времени жителям обещают воду подвозить, для этого нужно оставить заявку по телефонам аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал»
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