Нижневартовск, Югра, , 09:20 — REGNUM

В Югре направлены в суд уголовные дела по фактам незаконной добычи водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу. Таким образом Российской Федерации причинён ущерб на общую сумму более 1,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Установлено, что в июне 2019 года обвиняемые, находясь на реке Вах в Нижневартовском районе, добыли девять штук сибирского осетра, занесённого в Красную книгу РФ. А также 15 особей стерляди, лов которой в период нереста запрещён.

В результате незаконных действий злоумышленников биоресурсам России нанесён ущерб в 1,5 млн рублей. Один миллион обвиняемые выплатили добровольно. Им осталось погасить 500 тыс. рублей.

По факту против рыбаков возбуждены уголовные дела ч.1 ст.258.1 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу Российской Федерации») и п."в» ч.1 ст.256 УК РФ («Незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная в местах нереста»).