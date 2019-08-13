Крымск, 13 августа 2019, 09:12 — REGNUM
Жители Крымского района остались без воды из-за аварии на Троицком групповом водопроводе (ТГВ) вечером 12 августа, на месте аварии ведутся восстановительные работы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.
От водоснабжения отключены также дошкольные учреждения № 10 ст. Нижнебаканской, № 33 ст. Неберджаевской, № 8 ст. Троицкой, №27 с. Молдаванского, №25 п. Саук-Дере и дошкольные группы при СОШ №9 г. Крымска и СОШ № 11 ст. Нижнебаканской.⠀
https://www.instagram.com/p/B1F8_NcA3rF/
Глава района уточнил, что для жителей района организован подвоз воды.