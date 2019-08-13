Крымск, , 09:12 — REGNUM

Жители Крымского района остались без воды из-за аварии на Троицком групповом водопроводе (ТГВ) вечером 12 августа, на месте аварии ведутся восстановительные работы. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.

«Из-за аварии на ТГВ и временного прекращения водоснабжения жителей Крымского района завтра, 13 августа, не будут работать десять детских садов города Крымска: № 3, №4, №6, №11, №1­2, №14, №17, №18, №1­9, №21», — сообщил Лесь.

От водоснабжения отключены также дошкольные учреждения № 10 ст. Нижнебаканской, № 33 ст. Неберджаевской, № 8 ст. Троицкой, №27 с. Молдаванского, №25 п. Саук-Дере и дошкольные группы при СОШ №9 г. Крымска и СОШ № 11 ст. Нижнебаканской.⠀

«Ремонтные работы на месте аварии шли всю ночь, продолжается и сейчас. В данный момент ведутся сварочные работы», — написал Лесь.

https://www.instagram.com/p/B1F8_NcA3rF/

Глава района уточнил, что для жителей района организован подвоз воды.