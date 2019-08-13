Самара, , 09:01 — REGNUM

42 пешехода погибли, а 572 были ранены в результате ДТП в 2019 году в Самарской области, 13 августа сообщает региональное ГИБДД.

Всего за восемь месяцев текущего года произошло 589 наездов на пешеходов. 140 ДТП произошло на нерегулируемых пешеходных переходах. В них погибли 4 пешехода и 147 получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, что с 12 по 18 августа по всей области сотрудники Госавтоинспекции проводят спецоперацию «Неделя безопасности». В рамках данной спецоперации, правоохранители проведут работу по профилактике и пресечению нарушений ПДД в части непредоставления преимущества в движении пешеходам, а также нарушений Правил дорожного движения самими пешеходами, в том числе переход проезжей части в неустановленном месте.