Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:59 — REGNUM

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в отношении троих местных жителей, обвиняемых в мошенничестве с квартирами граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Двое подсудимых приговорены к восьми с половиной и пяти с половиной годам лишения свободы. Третья подсудимая имеет маленького ребёнка и ей суд отсрочил наказание до достижения им совершеннолетия. Она приговорена к четырём с половиной годам лишения свободы в колонии.

Напомним, что в ходе рассмотрения дела установлено, что подсудимые с начала сентября 2012 года по июнь 2016 года лишили 12 граждан права на жилое помещение. Совокупный ущерб, нанесённый действиями обвиняемых, превысил 15 млн рублей.

Также установлено, что подсудимые вводили в заблуждение граждан, предлагая им подписать договор кредита, а на самом деле без ведома потерпевших им давали на подпись договоры купли-продажи недвижимости по заниженной цене. Впоследствии злоумышленники продавали квартиры.