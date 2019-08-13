Багдад, , 08:52 — REGNUM

Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили двух сотрудников правоохранительных органов Ирака, об этом 12 августа сообщает BasNews.

Инцидент произошел в сельской местности, близ деревни Али Сардар Какаи в провинции Дохук.

Помимо погибших, тяжелые ранения получили еще двое полицейских, в настоящее время они находятся в критическом состоянии, им оказывается все необходимая помощь.

Столкновения с террористами продолжались около часа, после чего силовикам удалось отбить тела своих погибших коллег.

Напомним, в последние недели в указанном районе участились нападения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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