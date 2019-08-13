Красноярск, , 08:39 — REGNUM

За сутки площадь лесных пожаров, которые не будут потушены в России, увеличилась на 50 тысяч гектаров, таковы оперативные данные МБУ «Авиалесохрана».

Лесной пожар

Если на утро 12 августа на территории РФ насчитывался 301 лесной пожар-отказник общей площадью2 743 000 га, то на утро 13 августа таких возгораний оказалось 300, но их площадь выросла до 2 797 294 га.

По-прежнему большинство пожаров, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, находятся в Красноярском крае (42 пожара на площади, пройденной огнем, 1 020 141 га). Второе место этого огненного рейтера занимает Якутия (111 пожаров на площади 880 277 га) и третье — Иркутская область (69 пожаров на площади 652 580 га).

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Напомним, лесные пожары в Сибири начались из-за засухи. Распространению огня на площади в миллионы гектаров способствовала законодательная норма, в соответствии с которой пожары, находящиеся в труднодоступных районах и вдали от населённых пунктов можно не тушить.

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