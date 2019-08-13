Тюмень, , 08:37 — REGNUM

В Тюмени в ночь на 12 августа 2019 года неизвестные подожгли иномарку начальника правового управления Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Возбуждено уголовное дело в связи с умышленным уничтожением чужого имущества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Горящий автомобиль Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США — Франция

«Мы считаем инцидент вопиющим случаем давления на сотрудников предприятия, честно выполняющих свои обязанности. Бандитские методы запугивания из 90-х недопустимы», — прокомментировали 72.RU в отделе по связям с общественностью и внутренним коммуникациям Антипинского НПЗ.

Рассматривается версия, что автомобиль Volvo начальника правового управления АНПЗ подожгли в отместку за выступление юриста по делу о выплате «золотого парашюта» бывшему гендиректору завода Геннадию Лисовиченко. Напомним, экс-руководителю АНПЗ было отказано в выплате $10 млн в Ленинском районном суде Тюмени 9 августа 2019 года.

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