Владивосток, , 08:26 — REGNUM

Вице-премьер Юрий Трутнев поручил дальневосточным губернаторам, пострадавших регионов от лесных пожаров и паводков, взять под личный контроль восстановительные работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Максим Мофра. Наводнение. 1886

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«Сложная паводковая ситуация сохраняется в Еврейской автономной области, Хабаровском крае. В Амурской области ситуация стабилизируется, но проблемы там тоже есть. Необходимые меры правительством РФ по поддержке приняты. Но основная часть работы должна быть выполнена на местах. Прошу губернаторов держать это на личном контроле и все вопросы, которые возникают у людей, своевременно решать», — сказал Юрий Трутнев 13 августа во Владивостоке на совете при полпредстве президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточные регионы переживают третью волну паводка — циклоны с сильными ливнями не покидают Дальний Восток.