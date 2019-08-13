Нижневартовск, Югра, , 07:54 — REGNUM

В Югре на таможенном посту аэропорта Нижневартовска пресечена контрабанда парфюмерной продукции. В связи с чем задержан гражданин Таджикистана, которые привёз из Ходжента 306 флаконов духов в ассортименте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ханты-Мансийской таможни.

Ароматная контрабанда Пресс-служба Ханты-Мансийской таможни

Должностными лицами таможенного поста «Аэропорт Нижневартовск» возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП («Недекларирование товаров»).

«Проводится административное расследование, по результатам которого правонарушителю грозит штраф с возможной конфискацией товаров», — сообщил заместитель начальника Ханты-Мансийской таможни Алексей Русанов.

Недекларирование товаров влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, напомнили таможенники.

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