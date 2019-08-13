Хабаровск, , 07:48 — REGNUM

Режим чрезвычайной ситуации в районе детского палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае снят, передает RT. Режим ЧС был введен после пожара, унёсшего жизни четырёх детей.

В пресс-службе главы региона пояснили, что губернатор Сергей Фургал подписал соответствующее распоряжение. Режим ЧС был отменен 12 августа.

Ранее коллектив лагеря попросил губернатора о снятии режима ЧС, указав на блокировку счетов компании и невозможность выплат компенсаций пострадавшим. Власти края сообщили, что режим ЧС не имеет отношения к блокировке счетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в детском лагере «Холдоми» произошел ночью 23 июля и стал причиной гибели четверых детей. Один из них, одиннадцатилетний Алёша Мартыненко, указом президента России Владимира Путина награжден «Орденом Мужества» посмертно. Мальчик получил смертельные ожоги, когда бросился на помощь другим детям.

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