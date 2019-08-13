Ульяновск, , 07:34 — REGNUM

В Ульяновской области разбираются в обстоятельствах гибели 50-летней женщины, которая была забита насмерть. В преступлении подозревают ранее судимого 40-летнего мужчину, который причиной конфликта назвал пропажу 1 тыс. рублей, сообщает областное следственное управление СКР.

Убийство

Женщина скончалась 8 августа 2019 года. Следствие полагает, что днём в ходе застолья у злоумышленника произошёл конфликт с ранее незнакомой ему хозяйкой дома, которой нанес не менее 10 ударов ногами по голове. От полученных травм женщина скончалась через несколько часов.

При допросе задержанный сообщил, что причиной конфликта стала пропажа у него из одежды 1 тыс. рублей, говорят в следственном управлении. Подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске завершились разбирательства по делу об убийстве в парке, совершённом десять лет назад. Жертвой стала 50-летняя женщина, которой нанесено 45 ножевых ранений. Перед судом предстал 33-летний житель Ульяновска, которому на момент преступления было 19 лет.

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