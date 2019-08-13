Петрозаводск, , 07:35 — REGNUM

Экскурсионное судно «Сапфир» село на мель в акватории Белого моря. Пассажиры эвакуированы, сообщает 13 августа пресс-центр Главного управления МЧС России по Карелии.

Инцидент произошел на исходе суток 12 августа в 9 км от города Беломорск. К судну направили два плавательных средства со спасателями.

Пассажиров «Сапфира» успешно эвакуировали, операцию завершили 13 августа в 05:20 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Карелии пропала группа из десяти туристов-байдарочников. Позднее их нашли на Кондоострове в Белом море и эвакуировали вертолётом.

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