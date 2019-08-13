Владивосток, , 07:27 — REGNUM

Тайфун, зародившийся в тропических широтах, приближается к Приморью и может принести с собой настоящее стихийное бедствие, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Через 6 лет после наводнения 2013 года в Комсомольске экстренно чинят дамбы

Специалисты полагают, что «Кроса» выйдет в Японское море 16−17 августа и далее может задеть Приморье всей своей мощью. Если это произойдёт, в Приморье возможны осадки до 300 мм за 12 часов и менее, ветер усилится до 28 м/с. Ожидается, что основной удар тайфуна придётся на северо-восточные районы Приморья.

Если тайфун пройдёт мимо, он всё равно окажет своё влияние на Приморье, так как произойдёт встреча с атмосферным фронтом, движущимся из Китая. Это приведёт к сильным дождям. В условиях, когда уровень рек на севере Приморье из-за воздействия предыдущих тайфунов и без того в 1,5 — 2 раза превышает норму, это может привести к ухудшению общей обстановки и подтоплению значительных территорий.

Читайте также: В Приморье в канаву смыло с трассы многоосный вездеход

Как сообщало ИА REGNUM, в результате воздействия ливневых дождей, на севере Приморья оказались подтопленными посёлки Губерово и Новостройка. В районе Лучегорска вода, перемывающая автомобильную дорогу, смыла в кювет многоосный тяжелый вездеход.