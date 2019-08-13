Екатеринбург, , 06:59 — REGNUM

В Екатеринбурге произошла коммунальная авария на улице Сиреневый Бульвар. Местный житель разместил в интернете видео, на котором видно, как на стоянке автомобилей вода бьёт из-под земли в дно микроавтобуса, сдерживающего напор.

По данный городского информационного портала «Е1», управляющая компания, отвечающая за данную территорию уже в курсе того что произошла авария и направила соответствующую заявку на ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коммунальная авария произошла на улице Куйбышева. По данным очевидцев в момент порыва водопровода из-под земли бил десятиметровый фонтан. На данный момент авария устраняется коммунальными службами.

Напомним, что в Екатеринбурге с 12 по 15 августа проходит третий и завершающий этап опрессовок в рамках подготовки к отопительному сезону. В ходе первых двух этапов было обнаружено и устранено 62 повреждения на ветхих участках трубопровода.

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