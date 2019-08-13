Хабаровск, , 07:02 — REGNUM

Педагог-психолог Ольга Лапоникова из села Нелькан в Хабаровском крае указом президента России Владимира Путина награждена медалью «За спасение погибавших». Награда присвоена посмертно. Педагог во время авиакатастрофы ценой собственной жизни спасла маленькую девочку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Во время авиакатастрофы Ольга Лапоникова накрыла собой трехлетнюю девочку, которую сопровождала. Ребёнок стал единственным пассажиром, выжившим в авиакатастрофе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2017 года вблизи села Нелькан в Хабаровском крае потерпел катастрофу самолет Л-410. Все пассажиры, кроме трехлетней девочки, погибли.