Красноярск, , 06:30 — REGNUM

Более 15 часов продолжается борьба с пожаром, возникшем на складе готовой продукции, расположенном на Енисейском рынке в Красноярске. Как сообщают в региональном ГУ МЧС РФ, сложность работы в том, что складское здание состояло из сэндвичпанелей ликвидировать пожар в которых, было достаточно сложно.

Локализация пожара на складе в Красноярске ГУ МЧС по Красноярскому краю

На рынке в Красноярске произошло загорание склада готовой продукции ГУ МЧС по Красноярскому краю

«Также на скорость тушения пожара повлияли ветреная погода и перебои с водоснабжением. А так как склад находился в центре Енисейского рынка, на момент возникновения пожара существовала угроза распространения огня на соседние складские помещения», — пояснили спасатели.

Напомним, сообщение о том, что по адресу: улица Шахтеров, 49 «Ж» горит складское здание из металлических конструкций поступило 12 августа в 18:11 по местному времени. На данный момент пожар локализован на площади 2500 квадратных метров, идёт разборка и проливка сооружения. Погибших и пострадавших нет.