Екатеринбург, , 06:23 — REGNUM

В Екатеринбурге недалеко от дома № 108 по улице Куйбышева произошёл порыв трубы водоснабжения. По сведениям очевидцев, из-под земли начал бить фонтан высотой в пять этажей.

Как сообщает городской информационный портал «Е1», в результате коммунальной аварии пострадала припаркованная во дворе машина. Также сообщалось о том, что в одной из квартир напором струи выбило стёкла.

Отметим, что в управляющей компании дома подтвердили информацию о ЧП и сообщили, что ремонтная бригада работает на месте аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 12 на 13 августа в Екатеринбурге проходили опрессовки, в рамках подготовки коммунального хозяйства к отопительному сезону. На время гидравлических испытаний трубопроводов воду в домах отключали воду.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге начался последний этап опрессовок трубопроводов