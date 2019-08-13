Магадан, Магаданская область, 13 августа 2019, 06:27 — REGNUM
В Магаданской области ещё не на всех участках дорог восстановлено движение после паводка, прошедшего в начале августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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По информации министерства дорожного транспорта Колымы, проезд открыт по всем трассам, кроме участка Палатка-Кулу-Нексикан — с 320 по 391 км. Движение перекрыто здесь с 5 августа.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Магаданской области Сергей Носов раскритиковал работу дорожных спецслужб из-за медленных восстановительных работ на разрушенных трассах.