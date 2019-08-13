Сысерть, Свердловская область, 13 августа 2019, 05:53 — REGNUM
В Свердловской области надзорные органы организовали проверку после того как в СМИ появились сообщения о выброшенных на стихийную свалку документах из полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как сообщило ИА REGNUM, информация в СМИ о том, что недалеко от деревни Шайдурово найдены документы из полиции, в том числе уголовные дела, постановления и ксерокопии документов, появилась 12 августа. В сети были размещены фотографии самовольной свалки в лесу.
Достоверность данной информации проверяют в полиции.
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