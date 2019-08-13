Сысерть, Свердловская область, , 05:53 — REGNUM

В Свердловской области надзорные органы организовали проверку после того как в СМИ появились сообщения о выброшенных на стихийную свалку документах из полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В ходе проверки будет дана оценка законности размещения свалки в лесном массиве, а также соблюдению требований по организации хранения и учета документов, содержащих сведения ограниченного доступа», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как сообщило ИА REGNUM, информация в СМИ о том, что недалеко от деревни Шайдурово найдены документы из полиции, в том числе уголовные дела, постановления и ксерокопии документов, появилась 12 августа. В сети были размещены фотографии самовольной свалки в лесу.

Достоверность данной информации проверяют в полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области проверяют информацию о «свалке уголовных дел»