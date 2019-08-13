Екатеринбург, , 05:38 — REGNUM

В екатеринбургском «Коляда-театре» пожаловались на мошенников, которые перепродают билеты на спектакли театра по завышенной цене. Об этом сообщили на официальной странице театра в соцсети ВКонтакте.

Злоумышленники создали специальный сайт, которые отличается лишь тремя буквами в названии. Если официальный ресурс театра заканчивается на «.ru», то сайт мошенников — на «.com».

Перекупщики сбывают билеты по астрономическим ценам: если минимальная цена в театре — 300 рублей, то на лжесайте — от 1 тысячи 250 рублей.

Напомним, художественный руководитель «Коляды-театра» Николай Коляда вошёл в состав совета при комитете по культуре Государственной думы. Режиссёра пригласили вступить в совет во время проведения Уральского культурного форума.

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