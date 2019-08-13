Токмак , 13 августа 2019, 05:02 — REGNUM
Два вагона сошли с рельсов в городе Токмаке (Чуйская область, Киргизия), сообщили в пресс-службе ОАО «Киргизские железные дороги».
Инцидент произошёл 12 августа в 22:00 (время местное) с вагонами стекольного завода. В результате ЧП никто не пострадал.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 августа в селе Чок-Тал (Иссык-Кульская область, Киргизия) Киргизии пассажирский автобус с туристами из Казахстана попал в ДТП.
Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутской области произошёл сход подвижного состава