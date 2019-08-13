Архангельск, , 04:58 — REGNUM

Три легковых автомобиля и грузовой фургон столкнулись на трассе в Архангельской области, сообщает пресс-служба областного управление МВД России.

Сообщается, что авария произошла на 1081-м километре автотрассы М-8 «Холмогоры». Водитель легкового автомобиля Opel Corsa не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями «Лада Приора» и Volkswagen Tiguan. После этого иномарка врезалась в автофургон.

В результате ДТП от полученных травм погибли водитель и пассажир «Приоры». Еще три человека получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа легковой автомобиль и грузовик столкнулись на автотрассе «Лена» в Якутии. В результате ДТП погибли пять человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

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