Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 04:39 — REGNUM

В Комсомольске-на-Амуре спустя 6 лет после страшного наводнения 2013 года экстренно заделывают бреши в дамбах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Большая вода топит Дальний Восток: все новости

В Комсомольске ведутся экстренные работы по укреплению гидрозащитных сооружений. С третьей декады июля завезено 9 тыс. кубометров скального грунта. Его используют для заделки брешей в дамбах. Подготовлены спецсредства для тампонирования выпусков в реку Амур дождевой воды из стоков Центрального и Ленинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, большая вода топит Дальний Восток. Комсомольску-на-Амуре второй раз с 2013 года угрожает сильное затопление. В 2013 году город оказался полностью не готов к масштабному паводку. Люди по шеи в воде руками удерживали самодельную дамбу и спасли свой город от полного затопления. В операции участвовали не только взрослые, но и дети. После наводнения власти много говорили о строительстве гидрозащитных сооружений, но так толком ничего и не построили.