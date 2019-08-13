Якутск, , 04:35 — REGNUM

Страшная авария произошла ранним утром 13 августа в Нерюнгринском район Якутии. В столкновении двух автомашин есть погибшие и пострадавшие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.

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В дежурную часть сообщили о дорожно-транспортном происшествии легкового автомобиля и «КамАЗа» на 380-м км федеральной трассы «Лена».

В результате столкновения погибли пять человек и четыре получили различные травмы. Ведётся расследование. Восемь спасателей участвовали в извлечении людей из машин.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Москве в столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля пострадали 9 человек.