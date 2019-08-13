Якутск, , 04:17 — REGNUM

На федеральной автотрассе «Лена» в Якутии столкнулись два автомобиля, сообщает пресс-служба якутского управления МЧС России.

Сообщается, что два автомобиля столкнулись на 379-м километре автодороги «Лена». В результате ДТП погибли пять человек. Отмечается, что спасателям пришлось извлекать тела погибших из автомобилей. Других подробностей ДТП пока не сообщается. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа два легковых автомобиля столкнулись в районе населенного пункта Геметюбе в Бабаюртовском районе Дагестана. В результате ДТП погибли три человека. Еще один человек пострадал, его госпитализировали.

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