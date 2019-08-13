Хабаровск, , 04:25 — REGNUM

Согласно прогнозу ФГБУ «Дальневосточное Управление гидрометеослужбы» (УГМС), уровень Амура у Хабаровска к 14 августа достигнет опасной отметки 600 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На нижнем Амуре, на территории Хабаровского края, сохранится интенсивность подъёма воды от 10 до 30 см. в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень воды у Хабаровска продолжает расти. На 06:00 13 августа вода у столицы края достигла отметки 558 см.