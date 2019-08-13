Хабаровск, , 04:12 — REGNUM

Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти. По данным МЧС по Хабаровскому краю, по состоянию на 06:00 по местному времени 13 августа уровень воды у столицы регион достиг 558 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Остаются затопленными поймы Амура, Уссури, Амгунь, Подхоренок, Кур, Тунгуска в Хабаровском крае на глубину от 0,1 до 2,8 метра.

Как сообщало ИА REGNUM, большая вода топит Дальний Восток. Паводковая ситуация осложняется сильными ливнями. Самой сложной остаётся обстановка в регионах вдоль Амура — ЕАО, Приамурье, Хабаровском крае. Вода наступает с каждым днём, нанося многомиллиардный ущерб.