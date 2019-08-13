Москва, , 03:42 — REGNUM

В московском районе Чертаново Центральное столкнулись три автомобиля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на осведомленный источник в экстренных службах столицы.

Сообщается, что ДТП произошло в районе доме № 132 по Варшавскому шоссе. В результате столкновения трех автомобилей пострадал один человек. Другие подробности аварии не сообщаются. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа в Подмосковье на 159-м километре Рижского шоссе столкнулись легковой автомобиль, грузовик и микроавтобус. В результате ДТП погибли пять человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести.

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