Владивосток, , 03:01 — REGNUM

Последовавшие за тайфуном «Лекима» проливные дожди принесли сильные осадки в Красноармейский и Пожарский район Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В результате ливневых дождей в сёлах Губерово и Новостройка оказались подтоплены 10 домов и 279 придомовых участков. Электроснабжение осуществляется в штатном режиме. В настоящее время специалисты подсчитывают нанесённый стихией ущерб.

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Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Лекима» принёс в Приморье проливные дожди и сильный ветер. Наибольшие осадки выпали в Лесозаводске, где за ночь выпало 67 мм осадков, река Ореховка вышла из своих берегов.