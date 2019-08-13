Ольденбург, Германия, , 02:16 — REGNUM

Немецким полицейским удалось задержать пытавшегося скрыться преступника в Ольденбурге при помощи ос, сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным ведомства, двое сотрудников полиции пришли арестовать 32-летнего мужчину, проживавшего в многоквартирном доме. Правоохранители должны были доставить мужчину в тюрьму, где он провел бы 11 месяцев в заключении. Однако, увидев полицейских, подозреваемый попытался сбежать через балкон. Он спрыгнул с балкона и приземлился на осиное гнездо.

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После этого насекомые напали на злоумышленника, который уже не пытался бежать, а лишь отмахивался от агрессивных ос. Полицейские, услышав крики, побежали задерживать преступника, однако насекомые атаковали и их. Это позволило злоумышленнику вырваться и добежать до детского надувного бассейна в соседнем дворе. Здесь его и арестовали сотрудники правоохранительных органов, а затем доставили в тюрьму. В настоящее время всем пострадавшим от укусов насекомых оказывается медицинская помощь.