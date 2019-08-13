Ла-Пас, , 02:06 — REGNUM

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Боливии, сообщает агентство ABI.

Сообщается, что ДТП произошло утром 12 августа. В результате столкновения погибли 11 человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Агентство отмечает, что среди погибших — ребенок и беременная женщина. В настоящее время полиция рассматривает две версии причин аварии — выезд грузовика на полосу встречного движения и алкогольное опьянение водителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Челябинской области столкнулись два пассажирских автобуса. В результате аварии три ребенка получили легкие травмы.

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