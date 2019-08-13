Осло, , 01:49 — REGNUM

Задержанный по подозрениям в убийстве сводной сестры и организации стрельбы в мечети в пригороде норвежского Осло отказался признать свою вину в совершении преступления, передает телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката подозреваемого.

По его словам, подозреваемый отказался давать показания норвежской полиции. В частности, адвокат отметил, что на данном этапе следствия задержанный решил «не свидетельствовать против самого себя».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в пригороде столицы Норвегии Осло Беруме злоумышленник устроил стрельбу в мечети. В результате происшествия пострадал один человек. В настоящее время норвежская полиция ведет расследование инцидента, не исключается и версия попытки совершения террористического акта.

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