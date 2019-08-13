Саратов, , 01:42 — REGNUM

Два легковых автомобиля столкнулись в Марксовском районе Саратовской области, в результате чего ранения получили семеро человек, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

Инцидент произошел в районе 12:05 по московскому времени. По предварительной версии, легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой «легковушкой». В результате ДТП пострадали семеро человек, из них шестеро были госпитализированы. В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Астраханской области столкнулись два легковых автомобиля на 148-м километре трассы Волгоград — Астрахань. В результате ДТП погибли четыре человека, еще один был госпитализирован с тяжелыми травмами.

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