Стокгольм, , 01:38 — REGNUM

Шведские полицейские проверяют подозрительный белый порошок, который ранее получили по почте два жителя пригорода столицы страны Стокгольма, передает телеканал SVT.

Сообщается, что двое жителей Норсборга получили по почте письма с неизвестным белым порошком. После этого один из них пожаловался в Службу спасения на недомогание. На место происшествия прибыла полиция, район, где живут пострадавшие оцеплен.

Сотрудники группы химической защиты шведской полиции исследуют неизвестный порошок на предмет потенциальной опасности. Пока полиция не спешит делать выводы о природе вещества и об угрозе жизни населению.