Берлин, , 00:50 — REGNUM

Правительственный самолет Airbus A321, предназначенный для полета главы МИД Германии Хайко Мааса на заседание Совета Безопасности ООН в американском Нью-Йорке, вновь вышел из строя из-за неисправности, сообщает пресс-служба ВВС ФРГ на официальной странице в Twitter.

Отмечается, что из-за поломки лайнера немецкому министру пришлось вылететь на запасном самолете в Соединенные Штаты.

«Министр иностранных дел Хайко Маас уже вылетел на самолете A319 на заседание Совбеза ООН. Запланированный к полету A321 был заменен на запасной из-за неисправного вентиляционного клапана на крыле», — говорится к сообщению.

Пресс-служба подчеркивает, что благодаря действиям технического персонала ВВС Германии удалось оперативно вернуть правительственный борт в работоспособное состоянию.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлый раз, 1 апреля 2019 года, у правительственного самолета, на котором Хайко Маас следовал в Нью-Йорк, вышло из строя шасси. В связи с этим авиалайнер не смог самостоятельно припарковаться в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди. Из-за этого глава немецкого МИД опоздал на встречу в Совбезе ООН.

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