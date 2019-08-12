Мадрид, , 23:30 — REGNUM

В Каталонии разом сгорели 40 жилых автоприцепов (домов на колесах) из-за удара молнии. Об этом сегодня, 12 августа сообщает Elperiodico.es.

Чрезвычайное происшествие случилось в муниципалитете Вентальо провинции Жирона. Проливной дождь с мощной грозой обрушился на ряд районов Каталонии накануне.

Молния ударила в парковку, на которой находились 40 жилых автоприцепов. Все они сгорели

Огонь распространился на площадь в 1,5 тыс. квадратных метров. С пламенем боролись шесть пожарных расчетов.

О пострадавших не сообщается.