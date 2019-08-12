Ростов-на-Дону, , 22:56 — REGNUM

Житель Ростова-на-Дону осуждён за убийство. Случайный выстрел из охотничьего ружья стоил жизни участнику встречи байкеров, а преступнику — свободы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла два года назад — 13 августа 2017 года в Ростове-на-Дону. Подсудимый присутствовал при встрече байкеров, на которой был поднят вопрос возврата долга. Обсуждение переросло в конфликт. Ростовчанин выстрелил из заранее приготовленного оружия в сторону одного из участников встречи в надежде предотвратить применение насилия в отношении членов мотоклуба.

«В результате полученного дробового ранения головы потерпевший скончался в больнице скорой медицинской помощи, куда был доставлен с места происшествия», — уточнили в надзорном ведомстве.

За убийство, совершённое общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), горожанин осуждён к 14 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Затем его ждёт ограничение свободы сроком на 1,5 года.