Анапа, Краснодарский край, , 22:43 — REGNUM

В Анапе пьяный мужчина напал на работницу тира и разбил её лоб прикладом пневматической винтовки. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 11 августа, момент нападения попал на камеру видеонаблюдения.

Компания друзей в нетрезвом виде пришла в тир, и один из мужчин попросил у девушки, которая в нем работает, дать ему пострелять. По всей видимости, бесплатно.

После того как он получил отказ, мужчина разозлился, начал все крушить, плюнул в сотрудницу и кинул ей винтовку в голову.

Девушка получила травму головы. Ей потребовалась медицинская помощь.

Полиция устанавливает личность нападавшего. По факту произошедшего проводится проверка.