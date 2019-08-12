Ростов-на-Дону, , 22:33 — REGNUM

В Ростове-на-Дону полицейские задержали экскурсовода, работавшего в областном краеведческом музее. Мужчина пытался совратить ребёнка — девятилетнюю школьницу, которая пришла на экскурсию вместе с классом.

О случившемся в музее девочка рассказала маме. Женщина обратилась с заявлением в полицию. Горожанин стал фигурантом уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Экскурсовод задержан.

По неподтверждённым данным, после задержания мужчина признался ещё в трёх эпизодах.