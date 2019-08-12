Москва, , 22:13 — REGNUM

Причиной взрыва газа в жилом доме на юго-западе Москвы, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при пользовании газовым оборудованием хозяевами одной из квартир. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Согласно данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал, 12 жильцов подъезда эвакуировались самостоятельно. Сообщается также, что газоснабжение дома не нарушено, утечек газа спасателями не зафиксировано.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошёл 12 августа на втором этаже пятиэтажного дома на Нагорной улице в Москве. В результате взрыва произошло обрушение стены в квартире, нарушено остекление дома, возгорания при этом не возникло.

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