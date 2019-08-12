Москва, , 21:59 — REGNUM

По факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной 10 августа за нарушение общественного порядка на несогласованной акции в Москве, проводится проверка. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД столицы.

«По решению руководства ГУ МВД России по Москве проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Сообщаем, что по результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности», — сказано в сообщении.

Имя пострадавшей девушки в информации столичного ГУ МВД не указано. Однако скорее всего, речь идёт о Дарье Сосновской, которая уже написала заявление в Следственный комитет РФ по факту применения к ней насилия со стороны стражей порядка в момент задержания.

Также в сообщении отмечено, что в сети уже опубликованы данные сотрудника полиции, которого называют виновным в применении физической силы к пострадавшей. ГУ МВД заявляет, что данное лицо не имеет к инциденту никакого отношения.

«Официально заявляем, что информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по г. Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности, указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет», — отмечено на сайте управления.

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