Великий Новгород, , 21:35 — REGNUM

В Новгородской области ночью 13 августа вновь ожидают сильные дожди. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на прогноз Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ведущий синоптик Новгородского гидрометеоцентра Людмила Баянова в эфире Новгородского областного телевидения отметила, что сильные дожди ожидаются в южных и юго-восточных районах области — тех, которые пострадали от обильных осадков 9−10 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области продолжаются восстановительные работы. В трёх районах — Демянском, Валдайском и Крестецком — подтоплены 52 приусадебных участка. Не восстановлены участок дороги и три моста в Марёвском районе. В Демянском и Марёвском районах действует режим чрезвычайной ситуации.

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