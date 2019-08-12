Багдад, , 21:17 — REGNUM

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Багдаде. Об этом сообщает Alsumaria TV со ссылкой на министерство здравоохрения Ирака.

Как уточняется, все пострадавшие получили ранения, не представляющие угрозы для жизни. По словам представителя министерства, некоторые из них уже покинули больницу после получения медицинской помощи.

ЧП произошло во время утилизации боеприпасов на территории военной базы шиитского народного ополчения в районе Багдада Абу-Дашир. Некоторые из боеприпасов упали за пределами базы. В частности, как сообщалось ранее, несколько снарядов упало возле территории посольства США в Ираке.

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