Пекин, , 21:03 — REGNUM

Почти 9 млн человек в девяти провинциях и городах центрального подчинения — Шанхае, Чжэцзяне, Цзянсу, Шаньдуне, Аньхое, Фуцзяне, Хэбэе, Ляонине и Цзилине пострадали в Китае от тайфуна «Лекима», сообщает 12 августа Синьхуа.

Последствия тайфуна «Лекима» Russian.news.cn

Более 1,7 млн человек были экстренно эвакуированы из зоны бедствия, из которых, однако, почти 1,4 млн уже вернулись в свои дома.

В результате удара стихии разрушены 5,3 тыс. жилых строений, еще 42 тыс. зданий и частных домов нанесен ущерб различной тяжести. Пострадали сельскохозяйственные угодья площадью в 531 тыс. га; более 30 тыс. сотрудников экстренны служб приняли участие почти в 6,2 тыс. спасательных операций и оказали помощь почти 9 тыс. человек.

В ряд провинций и городов направлены мобильные и рабочие группы для помощи в проведении мероприятий по преодолению последствий стихийного бедствия. Спасатели предупредили, что вызванные тайфуном проливные дожди могут стать причиной горных паводков, оползней, селей, прорыва плотин и затопления дамб на малых и средних реках, а также городских наводнений.