Пекин, 12 августа 2019, 21:03 — REGNUM

Почти 9 млн человек в девяти провинциях и городах центрального подчинения — Шанхае, Чжэцзяне, Цзянсу, Шаньдуне, Аньхое, Фуцзяне, Хэбэе, Ляонине и Цзилине пострадали в Китае от тайфуна «Лекима», сообщает 12 августа Синьхуа.

Последствия тайфуна «Лекима»
Последствия тайфуна «Лекима»
Russian.news.cn

Более 1,7 млн человек были экстренно эвакуированы из зоны бедствия, из которых, однако, почти 1,4 млн уже вернулись в свои дома.

В результате удара стихии разрушены 5,3 тыс. жилых строений, еще 42 тыс. зданий и частных домов нанесен ущерб различной тяжести. Пострадали сельскохозяйственные угодья площадью в 531 тыс. га; более 30 тыс. сотрудников экстренны служб приняли участие почти в 6,2 тыс. спасательных операций и оказали помощь почти 9 тыс. человек.

В ряд провинций и городов направлены мобильные и рабочие группы для помощи в проведении мероприятий по преодолению последствий стихийного бедствия. Спасатели предупредили, что вызванные тайфуном проливные дожди могут стать причиной горных паводков, оползней, селей, прорыва плотин и затопления дамб на малых и средних реках, а также городских наводнений.