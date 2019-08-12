Челябинск, , 19:28 — REGNUM

Обвиняемым по делу о даче взятки в 500 тыс. рублей сотруднику полиции Челябинска является гражданин 183 года, представляющий один из автосалонов, сотрудники которого заподозрены в мошенничестве с продажами автомобилей. Об этом журналистам сообщили в областном управлении МВД.

Гражданин приехал в Челябинск из Москвы в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Он предложил главе отдела управления экономической безопасности регионального главка МВД большую сумму денег в обмен на решение проблемы. Но полицейский отказался от мзды и заявил о ней своему руководству.

Как сообщало ИА REGNUM, более 20 клиентов автосалона заявили о том, что их обманули. Сейчас полиция ищет остальных пострадавших.

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